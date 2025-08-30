79-летнему Евгения Петросяну потребовалась помощь врачей

79-летний Евгений Петросян обратился к врачам с жалобами на сильные боли в груди. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Юморист Евгений Петросян был вынужден обратиться к медикам из-за проблем со здоровьем. Журналисты выяснили, что на фоне гипертонии, которую выявили у Петросяна еще несколько лет назад, у юмориста появились сильные боли в груди. Он также пожаловался медикам на проблемы с дыханием.

В итоге врачи не стали госпитализировать Петросяна, а посоветовали ему сократить физические нагрузки и порекомендовали избегать стрессов, в том числе связанных с концертами.

Ранее мы писали о том, что исхудавший 79-летний юморист Евгений Петросян снялся в шортах на отдыхе в Турции.