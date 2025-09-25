78-летняя жена Михалкова появилась в брюках со стразами и с распущенными волосами

78-летняя жена режиссера Никиты Михалкова Татьяна произвела фурор на светском событии в Москве. Она появилась на показе в наряде со стразами и с распущенными волосами.

Снимки Татьяны Михалковой появились в соцсетях.

Жена режиссера была в брюках и топе черного цвета со стразами. Сверху она накинула полосатую шаль.

Из аксессуаров Михалкова взяла сумку с ярким поясом, а для волос – черное украшение с бантом.

Супруга кинодеятеля была в очках и с распущенными волосами. Макияж был сделан с акцентом на румяна.

Михалкова с 1973 года замужем за режиссером. Татьяна Евгеньевна сосредоточилась на семье. У пары родились трое детей. До брака работала манекенщицей и была музой модельера Вячеслава Зайцева.

