78-летняя Клара Новикова рассказала, какие комплименты получает от мужчин

78-летняя артистка Клара Новикова похвасталась комплиментами от мужчин. Юмористке говорят, что она не меняет образ – эти слова звезда воспринимает как приятные.

Новикова посетила Юсуповский дворец музея-заповедника «Архангельское», где проходила премия «Хрустальная Турандот». Ей задали вопрос на тему комплиментов – журналисты поинтересовались, получает ли звезда их от представителей сильного пола.

«Мужчины мне говорят: „вы не меняете свой образ“. А это комплимент», - сказала Новикова Пятому каналу.

В этом году ведущими вечера были артисты Лиза Арзамасова и Александр Бабик. Символ премии – хрустальную фигуру принцессы Турандот – обновили. Имена лауреатов держали в тайне до самой церемонии.

Ранее Клара Новикова рассказывала о дружбе с певицей Надеждой Бабкиной и вспомнила о пережитых с ней сложных периодах, которые были связаны со здоровьем. Юмористка назвала артистку «очень верным другом».