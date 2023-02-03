67-летняя Лариса Долина сообщила о свадьбе. Артистка трижды была замужем, но все разы неудачно.

Долина регулярно рассказывает о музыкальных успехах, но теперь поделилась личным. В своем Telegram-канале Долина сообщила о готовящейся свадьбе молодой певицы Вали Карнавал.

Ранее артистка нахамила Долиной, но прошло время, и она сильно изменилась. Любовь совершила с Карнавал настоящее чудо.

«Передо мной появилась очень симпатичная, улыбающаяся девушка, готовящаяся к свадьбе, влюблённая и оттого сердечная и милая», - рассказала Долина.

Большой неожиданностью для нее стали извинения со стороны молодой певицы. Опытная артистка заявила, что люди не всегда меняются в лучшую сторону, но с Карнавал произошли «правильные перемены».

Ранее 51-летняя оперная певица Анна Нетребко сообщила, что вышла замуж.