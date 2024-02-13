78-летнему актеру Валерию Баринову вызвали скорую после спектакля из-за падения на улице

78-летний актер Валерий Баринов поскользнулся у дома и упал на спину. Несмотря на ушибы, он отыграл в спектакле, а по окончании поехал в больницу – в Театр юного зрителя ему вызывали скорую.

Подробности приводит сайт mk.ru.

Издание отмечает, что Баринов – один из тех, кто стал жертвой ледяного дождя. Он упал около подъезда и повредил спину с копчиком.

Это случилось в тот момент, когда актер собирался в театр. В ТЮЗе он исполнял главную роль в спектакле. Несмотря на боль, Баринов вышел к зрителям – те, в свою очередь, ничего не заметили. После постановки Баринова увезли в Институт Склифосовского, врачи диагностировали сильные ушибы. Актера не стали госпитализировать, он будет лечиться дома. Но врачи беспокоятся, что мог быть поврежден позвоночник.

Ранее стало известно о падении юмориста Евгения Петросяна. Артист эстрады сломал предплечье и, несмотря на боль, добрался до квартиры, где попросил помощницу вызвать врачей. Его супруги Татьяны Брухуновой в этот момент не было дома – она улетела в Китай. Юмориста госпитализировали в Боткинскую больницу, ему предстоит операция.