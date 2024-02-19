77-летняя жена Никиты Михалкова впервые за долгое время вышла в свет

Жена режиссера Никиты Михалкова впервые за долгое время вышла в свет. Для появления на публике Татьяна Евгеньевна выбрала черную водолазку, затемненные очки и черный бант, который прикрепила к волосам. Об этом сообщает mk.ru.

Супруга известного кинематографиста не так часто посещает светские мероприятия, именно поэтому каждый ее выход активно обсуждается поклонниками и в СМИ. Недавно Михалкова отметила день рождения – ей исполнилось 77 лет. И через несколько дней после праздника она решила прийти на гала-показ коллекций в рамках финала XIII Международного конкурса «Русский Силуэт».

Журналисты отметили, что на мероприятии Татьяна Евгеньевна не захотела говорить о своем возрасте и обсуждала только моду. При этом выглядела она довольно счастливо. Для выхода в свет общественный деятель выбрала темный наряд, который дополнила яркими акцентами в виде розового шарфа и синих очков. Также на ее голове можно было заметить традиционный бант – Михалкова довольно часто использует его в своих луках.

Ранее стало известно, что режиссер Никита Михалков получит 3,2 млн рублей за спектакль «12».