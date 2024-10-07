77-летняя Татьяна Тарасова появилась на съемках телешоу в инвалидном кресле

Заслуженный тренер Татьяна Тарасова появилась на съемках нового сезона шоу «Ледниковый период» в инвалидном кресле. Несмотря на сложности с передвижением, она пребывала в веселом расположении духа.

Как отмечает NEWS.ru, Татьяна Тарасова является бессменным председателем жюри проекта с 2018 года. Напомним, в 2012 году тренер перенесла операции на позвоночнике.

В 2023 году шоу «Ледниковый период» не выходило в эфир по решению продюсера Ильи Авербуха. В новом сезоне принять участие в проекте смогут все желающие старше 21 года. Главным требованием является умение кататься на коньках.

Ранее стало известно, что олимпийская чемпионка Алина Загитова больше не будет вести «Ледниковый период» на Первом канале. Новой ведущей шоу станет фигуристка Евгения Медведева. Компанию ей составит олимпийский чемпион Алексей Ягудин.