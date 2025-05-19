77-летняя Наталья Варлей удивила фанатов моложавой внешностью на кинофестивале

77-летняя актриса Наталья Варлей впервые за долгое время вышла в свет и удивила поклонников помолодевшим лицом. Звезда кино появилась на кинофестивале в Новороссийске, и журналисты отметили, что она отлично выглядит. Об этом сообщает «7Дней.ru».

На мероприятии Варлей вручили приз за активную патриотическую деятельность. Актриса поделилась, что для нее эта награда очень важна и ей ценно получить ее именно в Новороссийске – городе, где воевал ее отец.

«У нас дома хранится множество орденов и наград… Мне показывали место, где высаживались морпехи, шли бои, в которых он принимал участие», - поделилась Наталья.

Для появления на публике актриса выбрала бархатное бордовое платье в пол свободного кроя с белым воротником и манжетами. Украшала его георгиевская лента, прикрепленная с левой стороны. Волосы Варлей оставила распущенными.

Отметим, что Наталья Варлей сейчас практически не снимается в кино. Большую часть времени она проводит на даче, которая находится в 40 км от Москвы.

Ранее стало известно, что Наталья Варлей чуть не погибла на съемках «Вия».