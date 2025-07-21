77-летний солист «Сябров» Ярмоленко рассказал, как поддерживает форму. Об этом сообщает mk.ru.

Певец из «Сябров» Анатолий Ярмоленко, несмотря на свои 77 лет, отлично выглядит. Музыкант продолжает давать концерты и даже гастролирует по странам. По словам певца, оставаться в хорошей форме ему помогает отсутствие пагубных привычек.

«Не перезлоупотреляю», — рассказал он.

Ярмоленко добавил, что в его жизни присутствуют физические нагрузки.

«Не могу сказать, чтобы прямо спорт. Но у меня всегда зарядка и тренажер стоит дома. Утром я обязательно я занимаюсь», — объяснил он.

Специальные диеты певец тоже не поддерживает.

«Любая еда, просто на ночь не надо, я никакой диеты не придерживаюсь», — рассказал он.

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