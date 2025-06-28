Певица Жасмин раскрыла, как ей удается держать себя в форме в 47 лет

Певица Жасмин призналась, что оставаться в форме ей позволяет только постоянная работа над собой. Своим секретом вечной стройности артистка поделилась в интервью Леди Mail.

Поклонники не раз отмечали, что Жасмин в свои 47 лет остается в прекрасной форме и следит за собой. В свою очередь, исполнительница заявила, что никакой волшебной таблетки нет, нужно каждый день выбирать себя и свое тело.

«Подготовка к лету — это не только про внешний вид, а скорее про заботу о себе: здоровье, энергии и хорошем настроении. И для меня важно сохранять этот баланс круглый год», — подчеркнула Жасмин.

Кроме того, артистка тщательно следит за своим питанием и старается есть как можно меньше сладостей и жирной пищи. Также Жасмин регулярно посещает спортивный зал и продолжает тренироваться даже на гастролях, сочетая кардио и силовые тренировки.

Певица отдельно упомянула, что не планирует экспериментировать со своими имиджем и внешностью, ведь для нее важно сохранять естественный вид.

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