77-летний Никита Михалков госпитализирован с жалобами на сердце

Известный российский режиссер Никита Михалков госпитализирован в одну из столичных больниц. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, Никита Сергеевич находится в отделении хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца. Сообщается, что 77-летний знаменитость поступил с жалобами на перебои работы сердца и одышку. Представители режиссера пока не прокомментировали данную информацию.

Напомним, что в начале января в СМИ уже была информация о госпитализации режиссера. Он попал в больницу с температурой, одышкой и кашлем. Артисту тогда поставили в диагнозе пневмонию. Михалков поправился и вышел на публику, но поклонники отмечали, что мужчина сильно исхудал.

Ранее мы писали о том, как певица Слава сбежала из клиники после госпитализации и озвучила свой диагноз. Сообщалось, что артистка почувствовала недомогание, из-за которого ей пришлось обратиться за помощью медиков. По данным СМИ, у нее началась рвота и поднялась температура. А теперь, наконец, стал известен диагноз.