77-летний актер из фильма «Я шагаю по Москве» Евгений Стеблов перенес операцию

Звезда фильма «Я шагаю по Москве» Евгений Стеблов попал в больницу и перенес операцию. Об этом он лично рассказал в беседе с изданием «Абзац».

Как стало известно, не так давно 77-летний актер был госпитализирован. Уже в медицинском учреждении врачи приняли решение о хирургическом вмешательстве. Сам Стеблов признался, что уже чувствует себя хорошо, и за него волноваться не стоит. Правда, причину ухудшения состояния здоровья, а также диагноз он раскрывать не стал. Уточнил лишь, что все связано с возрастом.

«Теперь вот восстанавливаюсь дома. Ничего катастрофического не произошло – всё в рамках возрастных изменений. Сейчас чувствую себя более-менее хорошо», - поделился артист.

Отметим, что до этого новостей о том, что у Евгения Стеблова наблюдались какие-то проблемы со здоровьем, не было. Только в 2019 году ему стало дурно на похоронах коллеги Сергея Юрского. Однако тогда актер от госпитализации предпочел отказаться.

Ранее стало известно, что 75-летней Людмиле Поргиной провели срочную операцию по удалению опухоли.