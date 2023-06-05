76-летняя тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова попала в больницу

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию оказалась в больнице. Об этом Татьяна Тарасова сообщила лично в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Подробностей состояния Татьяны Анатольевны пока нет. По информации источника, она проговорилась о клинике, не желая отвечать на вопросы по поводу перехода фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина в сборную Грузии.

«Я не могу, я в больнице, не могу. Я вам сказала всё, что считаю нужным», - сказала Тарасова и не стала уточнять, по какой именно причине обратилась в медицинское учреждение.

Отметим, что 76-летняя тренер довольно часто заставляет поклонников переживать о ее здоровье. В последний раз она тяжело заболела в конце прошлого года. Осенью ей диагностировали вертебро-базилярную недостаточность. Это заболевание характеризуется нарушениями функций головного мозга из-за уменьшенного кровоснабжения. Тарасову госпитализировали прямо из ее московской квартиры. Однако долго в клинике она не стала задерживаться.

Немного восстановившись, Татьяна Анатольевна вновь вернулась к работе и снялась практически во всех выпусках шоу «Ледниковый период. Снова вместе». В проекте она является бессменным председателем жюри.

К слову, в последнее время тренер не жаловалась на самочувствие и лишь много переживала за Романа Костомарова, который по-прежнему находится в больнице, куда попал с пневмонией еще 10 января. Недавно Тарасова даже лично позвонила его врачу, чтобы узнать точно, почему так долго продвигается реабилитация спортсмена.