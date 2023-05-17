Визажист Камбаров рассказал о работе с Собчак и заявил, что рядом с ней «трудно находиться»

Ксения Собчак является самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Дело в том, что журналистка нередко совершает колкие высказывается в адрес коллег, вот почему многие из них открыто выражают недовольство по поводу этого. В новом интервью для шоу «Алена, блин!» известный визажист Сердар Камбаров рассказал о характере Ксении.

Собчак является постоянной клиенткой мужчины. За годы сотрудничества знаменитости успели сблизиться, именно поэтому они сумели найти общие темы для разговора, а сам визажист называет журналистку «идеальной» клиенткой. Сердар отметил, что Ксения всегда ведет себя вежливо и приветливо. Несмотря на это, совместная работа с супругой Богомолова у мужчины начиналась не так легко.

«Первое время было сложно. Если Ксения не в настроении, то рядом находиться трудно. Тебя ломает», — цитирует Газета.Ru высказывание визажиста из нового интервью.

Мужчина добавил, все дело в особенной энергетике Собчак. При этом он отметил, что журналистка никогда не проявляла к нему агрессию и «не кидала ни в кого расчески».

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