76-летний журналист Дмитрий Саймс заявил, что не был в США с 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В СМИ появилась новость о том, что сотрудники ФБР проводят следственные мероприятия в доме, принадлежащем журналисту. Также сообщалось, что из особняка вывозят вещи. По словам Дмитрия, его никто не уведомлял об обыске. Кроме того, он отметил, что находится в России и не был в США уже 2 года.

«Я нахожусь в Москве и не был в США с октября 2022 года. Соответственно, в моем доме там нет и не могло быть ничего связанного с моей нынешней жизнью и деятельностью», — высказался журналист.

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