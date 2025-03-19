76-летний Михаил Шуфутинский подарил загородный особняк молодой возлюбленной

76-летний шансонье Михаил Шуфутинский подарил загородный дом своей молодой возлюбленной, которую совсем недавно назвал женой. Впрочем, в окружении артиста отметили – никакой свадьбы не было, а информация о браке является пиаром. Об этом сообщает Kp.ru.

Долгое время Шуфутинский представлял Светлану как свою спутницу и заверял, что супругой она не станет, так как он помнит о своей умершей жене. Однако на премии «Виктория» певец неожиданно удивил публику, появившись на красной дорожке с обручальным кольцом. Отрицать женитьбу он не стал, но подробности не раскрыл.

Чтобы узнать детали свадьбы, журналисты обратились к знакомым артиста, и выяснилось, что на самом деле штамп в паспорте возлюбленные так и не поставили.

«Жениться на молодой спутнице Шуфутинский не будет. Младший сын не поддерживает эту идею. Да и сам Михаил хранит память о покойной жене, не хочет после ее смерти официально быть связанным с другой женщиной. В его доме во Внукове на самом видном месте стоит портрет жены Маргариты. Согласитесь, это о многом говорит», - рассказал продюсер Евгений Морозов.

Михаил Шуфутинский отблагодарил Светлану за годы отношений другим способом — он подарил ей особняк. По данным источника, роскошный дом шансонье в Подмосковье теперь оформлен на его избранницу.

Ранее Михаил Шуфутинский пожаловался на ревность своей возлюбленной.