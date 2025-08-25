76-летний Леонтьев в кепке и кроссовках прилетел в Казань, чтобы выйти на сцену

Певец Валерий Леонтьев прибыл в Казань для выступления на сцене впервые за долгое время. 76-летнего артиста застали за кулисами фестиваля «Новая волна», где он проводил репетицию перед вечерним концертом. Видео публикует Super.ru.

На кадрах исполнитель был в спортивном костюме, кроссовках и в кепке. Свое лицо он скрыл за солнцезащитными очками. Звезда приветствовал окружающих и был в хорошем настроении.

Ожидается, что в свой первый за несколько лет масштабный выход Леонтьев исполнит свои главные хиты: «Дельтаплан», «Казанова», «Маргарита», «Ты меня не забывай». Кроме того, он споет «Светофор зеленый» вместе с хором Академии Игоря Крутого.

Напомним, что артист завершил гастрольную карьеру в 2019 году триумфальными концертами в Кремле и Санкт-Петербурге. Мероприятия были посвящены его 70-летию. Он прекратил выступать на большой сцене, но сделал исключение для друга, композитора Игоря Крутого.

В прошлом году по просьбе друга он уже выступал в юбилейных вечерах, это было в ноябре. Источник также публикует кадры того времени.

Ранее мы писали о том, что Валерий Леонтьев впервые за долгое время высказался о возвращении на сцену. Он заявил, что не будет менять родину и публику.