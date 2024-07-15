76-летний актер Борис Галкин заявил, что никогда не считал Аллу Пугачеву звездой. Об этом сообщает aif.ru.

В 2024 году между Стасом Михайловым и Аллой Пугачевой произошел конфликт. Знаменитости публично выяснили отношения и обменялись встречными обвинениями. По словам Бориса, его удивило поведение артистов. Более того, он заявил, что никогда не считал Пугачеву звездой.

«Вот Ольга Кормухина — да. Я не понимаю, почему Пугачева пела и «звездила», а Ольга Кормухина до такой степени не была востребована. То, что Ольга Кормухина может стадион на уши поставить своими песнями, – это точно», — высказался актер.

Галкин заявил, что не будет комментировать политическую позицию певицы. При этом он с сожалением высказался о передаче «Ты лучше всех», которую вел ее супруг. По мнению знаменитости, в ней была «человеческая интонация» и интерес к ребенку.

«Жаль, что этого ничего не будет. Ничего другого высокохудожественного в связи с этой супружеской парой назвать не могу», — резюмировал Борис.

Ранее актер Борис Галкин рассказал о переживаниях 6-летней дочки из-за его гастролей. Подробности читайте в этой новости.