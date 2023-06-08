76-летней Татьяне Тарасовой шестой раз за месяц вызвали скорую
Фото: Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
76-летняя тренер Татьяна Тарасова снова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую шестой раз за месяц.
Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По информации источника, врачи предлагали Тарасовой госпитализацию. Однако тренер в очередной раз отказалась лечь в больницу.
5 июня появились сообщения, что легенда советского и российского фигурного катания оказалась в больнице. Она проговорилась, что обратилась в больницу, отвечая на вопрос о переходе двоих фигуристов в сборную Грузии. Причину обращения в медучреждение Тарасова не раскрыла.
СМИ стали писать о госпитализации заслуженного тренера. Она опровергла новости, отметив, что чувствует себя хорошо. Тарасова рассказала, что «просто заехала в больницу купить лекарства». Тренер назвала «интересующимися дебилами» тех, кто написал о ее госпитализации.