76-летней Татьяне Тарасовой шестой раз за месяц вызвали скорую

76-летняя тренер Татьяна Тарасова снова почувствовала себя плохо. Ей вызвали скорую шестой раз за месяц.

Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника, врачи предлагали Тарасовой госпитализацию. Однако тренер в очередной раз отказалась лечь в больницу.

5 июня появились сообщения, что легенда советского и российского фигурного катания оказалась в больнице. Она проговорилась, что обратилась в больницу, отвечая на вопрос о переходе двоих фигуристов в сборную Грузии. Причину обращения в медучреждение Тарасова не раскрыла.

СМИ стали писать о госпитализации заслуженного тренера. Она опровергла новости, отметив, что чувствует себя хорошо. Тарасова рассказала, что «просто заехала в больницу купить лекарства». Тренер назвала «интересующимися дебилами» тех, кто написал о ее госпитализации.