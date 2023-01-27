75 тысяч в месяц за чистые туалеты: Виктория Лопырева выбрала элитную школу для сына в Дубае

Модель Виктория Лопырева уже несколько лет живет в Дубае вместе с сыном. На звездном наследнике артистка никогда не экономит, это касается и образования Марка Лео. Сейчас мальчик еще ходит в детский сад, однако ее мама уже присмотрели подходящую ему по статусу элитную школу.

В личном блоге Лопырева рассказала подписчикам, что при выборе первого учебного заведения уделяла внимание на все – на персонал, оборудование, программу и даже чистоту туалетов. По слухам, за детский сад, в который сейчас ходит Марк Лео, Виктория отдает около тысячи евро в месяц – 75 тысяч рублей. Так что скорее всего лучшая школа Дубая будет обходиться звездной маме еще дороже.

Однако высокий ценник Лопыреву не пугает. Она считает, что нужно вкладываться в ребенка с детства. Пройдя собеседование в элитное учебное заведение на днях, она поняла, насколько ей там понравилось. Виктория рассказала, что в эту школу даже на тур не попасть – настолько она престижная. Теперь модель готова на все, чтобы ее сына приняли туда.

Ранее Анастасия Решетова жаловалась своим поклонникам, как сильно скучает по сыну, пока он проводит время с отцом. Недавно по поводу страданий модели решила высказаться ее бывшая свекровь – мама Тимати.