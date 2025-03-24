«Нос не соответствует форме лица»: сколько стоит обновленная внешность Надежды Бабкиной

«Действительно, нос Надежды Георгиевны стал уже и короче. Вероятно, была выполнена ринопластика. По крайней мере, все признаки на это указывают. С возрастом кончик носа у всех людей становится шире, он опускается ниже, будто бы начинает висеть на костной структуре, образующей спинку. В результате нос удлиняется и расширяется. Как раз эти возрастные изменения хирург, вероятно, устранил у Надежды Бабкиной. Конечно, узкий нос (еще его называют «птичьим») смотрится изящно. Но нужно понимать, что нос – это центр лица и он должен соответствовать его форме. Я, как специалист, вижу у Надежды Бабкиной определенную диспропорцию. Дело в том, что певица – женщина в теле, лицо у нее достаточно объемное. Ткани тяжелые, массивные скулы, мощный подбородок, открытый широкий лоб. Таким структурам нужно подбирать несколько иную форму носа»