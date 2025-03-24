«Нос не соответствует форме лица»: сколько стоит обновленная внешность Надежды Бабкиной
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19 марта певице Надежде Бабкиной исполнилось 75 лет. В преддверии юбилея артистка удивила поклонников своим внешним видом. На свежих снимках поклонники отметили не только ее румяный цвет лица, но и несколько изменившийся нос. Известный пластический хирург Сергей Свиридов специально для сайта «Страсти» прокомментировал внешность Надежды Бабкиной.
«Действительно, нос Надежды Георгиевны стал уже и короче. Вероятно, была выполнена ринопластика. По крайней мере, все признаки на это указывают. С возрастом кончик носа у всех людей становится шире, он опускается ниже, будто бы начинает висеть на костной структуре, образующей спинку. В результате нос удлиняется и расширяется. Как раз эти возрастные изменения хирург, вероятно, устранил у Надежды Бабкиной. Конечно, узкий нос (еще его называют «птичьим») смотрится изящно. Но нужно понимать, что нос – это центр лица и он должен соответствовать его форме. Я, как специалист, вижу у Надежды Бабкиной определенную диспропорцию. Дело в том, что певица – женщина в теле, лицо у нее достаточно объемное. Ткани тяжелые, массивные скулы, мощный подбородок, открытый широкий лоб. Таким структурам нужно подбирать несколько иную форму носа»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
При этом специалист подчеркнул, что сама ринопластика выполнена хорошо. Нос выглядит натуральным, имеет хорошие пропорции между спинкой и кончиком, есть соответствующие изгибы, крылья не расширены. По словам Сергея Свиридова, за обновленную внешность Надежда Бабкина вероятно, заплатила большие деньги.
«Если моделируется только кончик носа или крылья, то цена за операцию может начинаться от 350 тысяч рублей. А если операция была выполнена в полном объеме, включая спинку, кончик носа, перегородку и хрящи, то стоимость может доходить до 1,5 миллиона рублей. Конечно, стоимость также зависит и от уровня компетенции врача, применяемых технологий и наличия заметных рубцов после операции. Думаю, Надежда Бабкина заплатила приличную сумму»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Кроме того, хирург Свиридов проанализировал снимки Надежды Бабкиной разных годов и заметил на ее лице признаки других хирургических вмешательств. Он предположил, что неоднократно была проведена подтяжка лица.
«Чтобы иметь такой изящный овал лица при его крупном строении, какой есть сейчас у Надежды Георгиевны, в более молодом возрасте нужно выполнить липосакцию. Потом, когда человек постарше, осуществляется SMAS-лифтинг – то есть подтяжка кожи лица, затрагивающая его среднюю область, зону брылей и шею. Мне даже попадались фото, на которых на лице Бабкиной был эффект перенатяжения. Со временем он проходит, лицо становится более натуральным»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Также, по мнению доктора, Надежда Георгиевна прибегала к пластике верхних и нижних век. В этом возрасте кожа у всех морщинится, есть периорбитальные грыжи под глазами, а верхние веки имеют избыточную кожную складку. У Надежды Бабкиной этого нет.
«Также я заметил признаки операции, которая поднимает уголки губ путем пересечения мышц. Все эти операции артистки (если они точно были), выполнены с хорошим результатом и с первого раза незаметно, что была выполнена пластика»
Сергей Свиридов
Пластический хирург
Как отметил эксперт, а свои 75 лет артистка выглядит лет на 20 моложе и показаний к операциям у нее сейчас нет. А вот косметологические процедуры Надежде Георгиевне предстоит выполнять регулярно.