75-летний Игорь Костолевский впервые за долгое время вышел в свет с женой

Актер Игорь Костолевский – нечастый гость светских мероприятий, поэтому его недавнее появление на премьере танцевального шоу Гранд «История в отеле» в Театре Эстрады стало настоящим событием. Сопровождала 75-летнюю звезду жена-француженка.

По словам корреспондента Voice, Костолевский не желал привлекать к своей персоне много внимания, поэтому сделал несколько фото с супругой, а вот с журналистами на пресс-воле общаться не стал. Для редкого выхода в свет он выбрал классический образ с темно-синим пиджаком в клетку, а его жена Консуэло де Авиланд – черный брючный костюм.

Напомним, что с нынешней избранницей актер повстречался, когда был в браке с коллегой Еленой Романовой. Влюбившись в француженку, он подал на развод, чем сильно расстроил сына Алексея. Звездный наследник долгое время не мог простить отца, поэтому предпочитал не общаться с ним.

Сам же Костолевский признавался, что союз с Консуэло де Авиландс сделал его по-настоящему счастливым. Он полюбил ее с первого взгляда и понял, что хочет быть только с ней.

Ранее Евгений Цыганов вышел в свет с 18-летней дочкой от первого брака.