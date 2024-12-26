75-летнему актеру Борису Щербакову грозит паралич конечностей: подробности

Актер Борис Щербаков вернулся домой после долгого пребывания в больнице. Однако, как оказалось, это не означает его полное выздоровление. По данным Telegram-канала Mash, врачи настаивают на установке кардиостимулятора, но 75-летний артист отказывается.

Сообщается, что у Щербакова проблемы с сердцем, из-за них ему необходим электрокардиостимулятор. Но актер не хочет, ведь сейчас его состояние хорошее. Показатели в норме, именно поэтому его и выписали из больницы 24 декабря.

Mash также отмечает — у артиста проблемы с позвоночником. Врачи обнаружили отек спинного мозга в районе шеи, который может привести к параличу, если Борис Щербаков его запустит.

Напомним, что в больницу актер попал 5 декабря после падения в подъезде. На лестничную клетку он вышел покурить, а спустя время его без сознания нашла жена. Щербаков сильно травмировал лицо. Ему диагностировали переломы и сотрясение мозга.

Ранее сын Бориса Щербакова рассказал, как его отец получил травму в подъезде.