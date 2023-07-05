74-летняя вдова Караченцова рассказала, как спасла Олега Янковского от позора поцелуем

Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина много лет трудится в театре «Ленком». И хоть в последнее время она недовольна отсутствием работы там, раньше она довольно часто выходила на сцену и радовала зрителей своей игрой. Так, в одном из спектаклей ее партнером был актер Олег Янковский. Правда, постановка могла окончиться большим разочарованием аудитории, если бы не Людмила Андреевна, спасшая положение.

По признанию артистки, ее коллега часто забывал слова в самый неподходящий момент. С первых репетиций она поняла, что у Янковского возникают сложности с запоминанием текста, поэтому ей приходилось заучивать его реплики, чтобы помогать. Но однажды даже это не стало спасательным кругом.

Поргина в беседе с «Караваном историй» вспомнила, как на сцене услышала шепот от партнера: «Я все забыл». Тогда единственным решением актриса увидела страстный поцелуй, чтобы отвлечь зрителей. И это действительно сработало. «А что делать? Надо же как-то уйти со сцены», - делилась вдова Николая Караченцова.

Ранее стало известно, что 74-летняя Людмила Поргина перенесла новую операцию. Она ей потребовалась из-за проблем с ногой. В ходе хирургического вмешательства ей были вставлены специальные спицы и штифты. Первые уже сняли, а вот вторые останутся на всю жизнь.