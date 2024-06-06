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Опубликовано 06 июня 2024, 10:11
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74-летняя теща Стаса Михайлова удивила поклонников внешностью: выглядит моложе зятя

74-летняя теща певца Стаса Михайлова удивила поклонников моложавой внешностью.
74-летняя теща Стаса Михайлова удивила поклонников внешностью: выглядит моложе зятя

© Starface.ru

В Сети появилось свежее фото тещи певца Стаса Михайлова, которое вызвало обсуждения среди пользователей. На нем 74-летняя Любовь Леонидовна предстала помолодевшей на 30 лет. И рядом с дочерью она выглядела, как ее сестра.

В июне мама жены Михайлова отпраздновала день рождения. В честь этого ее наследница опубликовала совместное фото и написала короткое поздравление, в котором указала, что ее родительница всегда молодая. И с этим согласились фанаты. Несмотря на то, что Любовь Леонидовна уже давно пенсионерка, она совсем не выглядит на свой возраст.

«Ты у меня самая молодая, самая красивая! Сколько ты трудностей прошла… с упорством, без зла! Твоя сила духа вдохновляет и восхищает», - отметила в личном блоге Инна Михайлова.

Инна Михайлова с матерью

Инна Михайлова с матерью

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

К слову, после публикации фото теща певца получила немало комплиментов. Но также нашлись те, кто посчитал, что молодость в 74 года – это достижение косметолога и пластического хирурга.

Ранее Стас Михайлов рассказал, почему стал реже давать концерты. Оказалось, что он сократил количество гастролей ради семьи.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Стас Михайлов
Инна Михайлова
теща
обсуждения внешности
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