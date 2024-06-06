74-летняя теща Стаса Михайлова удивила поклонников внешностью: выглядит моложе зятя

В Сети появилось свежее фото тещи певца Стаса Михайлова, которое вызвало обсуждения среди пользователей. На нем 74-летняя Любовь Леонидовна предстала помолодевшей на 30 лет. И рядом с дочерью она выглядела, как ее сестра.

В июне мама жены Михайлова отпраздновала день рождения. В честь этого ее наследница опубликовала совместное фото и написала короткое поздравление, в котором указала, что ее родительница всегда молодая. И с этим согласились фанаты. Несмотря на то, что Любовь Леонидовна уже давно пенсионерка, она совсем не выглядит на свой возраст.

«Ты у меня самая молодая, самая красивая! Сколько ты трудностей прошла… с упорством, без зла! Твоя сила духа вдохновляет и восхищает», - отметила в личном блоге Инна Михайлова.