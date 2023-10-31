Солнечногорский суд разрешил Алле Пугачевой не сносить пирс на дачном участке. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Саратовский бизнесмен требовал от Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте снести пирс на дачном участке в Солнечногорске. Предприниматель заявил, что постройка мешает ему ловить рыбу. Из-за этого он подал в суд на певиц в октябре 2023 года. После иска на владении знаменитостей была проведена независимая экспертиза, в результате которой нарушения не были выявлены. Это привело к тому, что мужчина проиграл суд Пугачевой и Орбакайте.

Отмечается, что ранее предприниматель уже судился из-за пирсов с другими звездами. Его оппонентами стали Наташа Королева и Филипп Киркоров.

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