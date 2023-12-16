74-летняя Алла Пугачева вернулась в Израиль ради вечеринки у Андрея Макаревича*

Певица Алла Пугачева и ее муж, шоумен Максим Галкин*(Признан иноагентом на территории России) вернулись в Израиль после непродолжительного пребывания на Кипре.

Поводом для посещения Тель-Авива стало празднование 70-летия музыканта Андрея Макаревича*(Признан иноагентом на территории России).

«Будем гулять «пока не меркнет свет, пока горит свеча». Всем привет», - приводит сообщение Пугачевой Kp.ru.

При этом Примадонна не уточнила, планирует ли она с мужем остаться в Израиле, или же вернется на Кипр. К слову, детей Лизы и Гарри рядом со звездной парой замечено не было.

Пользователи Сети обвинили Аллу Борисовну в «подлости и вакханалии в тяжелые времена» и призвали «иметь совесть». Кроме того, Макаревича* комментаторы назвали предателем.

Ранее мы писали, что во время последнего приезда в Россию Пугачеву около часа допрашивали на границе в Псковской области. У певицы узнавали цели приезда, срок и прочее. При этом 74-летняя артистка рассказала пограничникам о непростой жизни в эмиграции.

*признаны иноагентами на территории России