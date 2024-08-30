74-летнего актера Бориса Щербакова госпитализировали с нарушением сердечного ритма. Новую информацию распространил Telegram-канал Mash. Но, по заявлению самого артиста, с ним все в порядке.

Источник сообщил, что Щербаков пожаловался на слабость, одышку и боли в животе, из-за которых не мог есть. Отмечалось, что его доставили в больницу, где медикам удалось стабилизировать его состояние, после чего его выписали с позитивной динамикой. Mash также указал на то, что у народного артиста фибрилляция предсердий, ишемия и кардиосклероз. А два года назад ему удалили почку из-за злокачественной опухоли.

Журналисты связались с Борисом Щербаковым, чтобы узнать о его состоянии. Он новости о плохом самочувствии опроверг. Актер заявил, что в последний раз лежал в больнице в 2022 году.

«Пишут что угодно. Пишут, что в меня стреляли, что я ранен, черт-те что», - цитирует слова Щербакова 360.ru.

Щербаков признался, что сейчас чувствует себя нормально.

Ранее жена Александра Буйнова отреагировала на слухи о его госпитализации.