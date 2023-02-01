73-летнего актера Бориса Щербакова экстренно госпитализировали с репетиции спектакля

Стало известно, что сегодня 73-летнего актера Бориса Щербакова увезли на карете скорой помощи прямо с репетиции спектакля в Доме культуры «Выборгский». Об этом сообщает издание 78.ru.

Отмечается, что народный артист России должен был сыграть в постановке «Свободная пара» в Санкт-Петербурге 1 февраля. Однако неожиданно ему стало плохо, и пришлось вызвать бригаду медиков. Выступление труппы экстренно отменили.

О причинах госпитализации Бориса Щербакова пока ничего не сообщается. Также неизвестно, в каком состоянии актер покинул стены Дома культуры.

Напомним, что сегодня был доставлен в больницу художник Никас Сафронов. Причиной стали симптомы сильного отравления. Его коллега рассказал журналистам, что незадолго до этого он ел итальянские вяленые помидоры, и уже через час культурный деятель почувствовал тошноту. Врача Сафронов вызвал сам. И уже по дороге в медицинское учреждение художнику стало хуже.