72-летняя актриса Каменкова гордится ролью Ефросиньи в «Солдатской матери». Об этом сообщает Газета.Ru.

Звезда сериалов и кино Анна Каменкова имеет на своем счету более 90 ролей. Среди них такие картины, как «Тест на беременность», «Медиатор», «Оффлайн», «Мосгаз».

По словам Каменковой, для нее большую роль играют работы, в которых она снималась более 10 лет назад.

«Они все очень личные. Но я не про последние десять лет — там в основном проходные роли. Потому что сейчас пишут в первую очередь на молодых актрис, и это правильно», — рассказала она.

Особой она считает роль в сериале «Солдатская мать» а также картины, в которых ей удалось поработать со многими именитыми актерами.

«А все, что было до, — и „Солнечный ветер“, и „Поздняя любовь“… Это все очень дорого. Там же какие встречи были! Со Смоктуновским, с Джигарханяном, с Янковским, с Костолевским, с Шакуровым… Это же просто безумие! С Поповым, с Марковым… Невероятно. Поэтому, да — все личное, все близкое», — добавила она.

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