71-летняя певица Лайма Вайкуле призвала дать оружие Украине вместо музыки. Об этом сообщает Telegram-канал Baltnews.

В конце июля у Лаймы Вайкуле состоялся ежегодный фестиваль в Юрмале. Во время мероприятия певица высказалась о политической ситуации между Россией и Украиной. Вайкуле выразила надежду на скорейшее примирение стран. Услышав слова певицы, журналист предположил, что этому поспособствует искусство. Однако сама Лайма убеждена в другом: для урегулирования обстановки Украине нужно оружие.

«Конечно, музыка нам в этом, в том числе, помогает», — высказался сотрудник СМИ.

«Но лучше дайте оружие Украине», — заявила артистка.

Напомним, после начала СВО Вайкуле перестала выступать в России, осудив действия страны.

Ранее в Сети высмеяли участников фестиваля Вайкуле и сравнили их с живыми мертвецами. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Вика Цыганова обвинила в лицемерии Лайму Вайкуле, «через силу» поющую на русском.