71-летний дирижер Юрий Башмет заявил о готовности стать бойцом СВО

Дирижер Юрий Башмет признался, что готов отправиться в зону специальной военной операции. Он отметил, что сделает это при необходимости.

В беседе с агентством ТАСС 71-летний Башмет подчеркнул – скрипач лучше играет на скрипке, нежели стреляет. Но если он понадобится своей стране, то отнекиваться от долга он не будет.

«Не то, чтобы мы не хотим! Если надо будет - я сам пойду туда стрелять», - заявил музыкант.

Также Юрий Башмет высказался об артистах, которые после начала СВО предпочли покинуть Россию. Он дал понять, что осуждает звезд-эмигрантов. По его мнению, они утратили «ценность прожитых лет».

«Это люди, которым больше нечего сказать дома», - поделился Башмет.

Напомним, что после 2022 года из России уехали Алла Пугачева, Максим Галкин*(признан иноагентом на территории РФ), Чулпан Хаматова и многие другие. Они раскритиковали политику государства и решили строить карьеру заново за границей.

Ранее Юрий Башмет добился выселения шести бывших жильцов из квартиры в элитном доме.