Стало известно сколько стоит час с Лизой Арзамасовой

Самая юная российская театральная Джульетта, героиня сериала «Папины дочки», а ныне – жена чемпиона мира по фигурному катанию Илья Авербуха Елизавета Арзамасова заключила выгодный контракт с одной из московских школ.

Вторую супругу преуспевающего режиссера-постановщика ледовых шоу не назовешь второй половинкой звезды.

Она сама звезда, причем с самого раннего возраста.

В девять – приз зрительских симпатий за дебют на сцене музыкального театра «Новая Опера».

В двенадцать – роль девочки-«Иисуса» в МХТ им Чехова. В четырнадцать – главная женская роль в «Ромео и Джульетта».

Затем – роль Галины в популярном сериале «Папина Дочки». Затем – участие в проекте «Ледниковый период».

И вот – награда за творческие успехи. Актриса подписала контракт с одной из московских школ.

В течение семи месяцев Лиза будет вести образовательные занятия «Час со звездой».

Общая сумма гонорара составит около 1 млн. рублей, чистая прибыль составит порядка 700 тысяч.

ФОТО: East News/Ксения Угольникова