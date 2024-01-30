70-летняя телеведущая Опра Уинфри рассказала, что позволяет ей сохранять здоровье

Известной американской телеведущей Опре Уинфри исполнилось 70 лет. Несмотря на столь почтенный возраст, знаменитость остается в прекрасной физической форме. Она рассказала журналистам, что помогает ей поддерживать здоровье, передает Lenta.Ru.

Оказалось, что все дело в привычке, которую выработала телеведущая. Так, Уинфри регулярно занимается бегом. Даже свой день рождения знаменитость отметила пробежкой.

«Отмечаю 70-летие пробежкой по пляжу. Здоровье — лучший подарок», — написала американка на странице в социальных сетях.

Также Опра рассказала подписчикам, что боролась с лишним весом на протяжении 50 лет. Кроме того, ей пришлось перенести серьезную операцию, чтобы после спокойно вести здоровый образ жизни.

Ранее сообщалось, что 65-летняя актриса Мишель Пфайффер вышла в свет в бельевом топе. Она посетила церемонию вручения наград Ассоциации экологических СМИ.