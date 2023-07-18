70-летняя певица Татьяна Маркова впервые вышла на сцену после смерти сына. Об этом сообщает портал PROZVEZD.

На днях в Витебске состоялся концерт, который собрал звезд шансона. Появилась на мероприятии и исполнительница хита «Чужая жена», которая своим выступлением закрывала торжество. Знаменитость призналась: последний раз она выходила на сцену 20 лет назад, вот почему волнение не покидало ее на протяжении всего концерта.

Напомним, несколько лет назад в жизни Марковой произошла трагедия: не стало ее сына Александра. Артистка тяжело переживала смерть наследника, поэтому о возвращении к концертной деятельности не было речи. В этот непростой период знаменитость оборвала связи с шоу-бизнесом и вела затворническую жизнь в Волгограде. Однако Татьяна нашла в себе силы, чтобы возобновить карьеру.

«Несколько лет назад, когда я вернулась в Москву из Волгограда, поняла, что нужно жить дальше. У меня прекрасная дочь, внук и внучка», — резюмировала артистка.

На данный момент Маркова участвует в съемках крупного проекта, который в скором времени выйдет на экраны ТВ.

Ранее 70-летняя певица Татьяна Маркова рассказала об отношениях с политиком Владимиром Жириновским. Подробности смотрите в этой статье.