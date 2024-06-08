70-летняя Любовь Успенская появилась на ПМЭФ в украшениях за 100 млн рублей

Певица Любовь Успенская посетила закрытый прием для участников Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в украшениях с бриллиантами, стоимостью 100 миллионов рублей.

70-летняя певица выступила перед участниками форума и поразила присутствующих необычным колье с бриллиантами в виде извивающейся на шее змеи. Стоимость украшения, по данным Kp.ru, составляет порядка 40 миллионов рублей. В комплект Любовь Залмановна приобрела также браслет в виде рептилии. Ювелиры утверждают, что его стоимость не уступает колье. В ушах артистки красовались серьги за 15 миллионов рублей.

При этом Успенская не побоялась выйти в свет без охраны.

Певица ранее признавалась, что покупает драгоценности за свои собственные деньги. Мужчины же предпочитают дарить ей автомобили, картины и эксклюзивную мебель.

«А вот бриллианты я покупаю сама. Могу позволить: у меня много концертов и выступлений», — поделилась с журналистами исполнительница хита «Кабриолет».

Ранее Любовь Успенская нанесла ответный удар в противостоянии с Филиппом Киркоровым. Исполнительница сразу после рассмотрения иска артиста подала к нему встречный. Как и коллега, она потребовала 10 млн рублей за высказывания оскорбительного характера.