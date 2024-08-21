70-летняя актриса из «Глухаря» Натали Де Канн упала с лестницы в своем доме

Актриса Натали Де Канн (Наталья Титаева - прим. «Страсти») травмировалась, упав с лестницы в своем доме. 70-летняя звезда «Глухаря» ударилась головой. Об этом сообщает портал mk.ru.

Источник узнал, что 19 августа Натали была у себя дома в Новой Москве. В одиннадцать часов утра она стала подниматься на второй этаж, когда у нее вдруг закружилась голова из-за высокого давления. Артистка оступилась и упала с высоты четырех ступеней.

На тот момент, по данным СМИ, Натали была дома одна. Она смогла самостоятельно вызвать скорую помощь, но от госпитализации решила отказаться. У нее диагностировали ссадину на голове. Также медики прописали ей лечение от высокого давления. Оно мучает актрису в последнее время.

Примечательно, что обычно за Натали приглядывает помощница. Но именно в тот день, когда она упала, женщина отлучилась. Навещают актрису и ее трое внуков.

Отметим, что Натали Де Канн играла в Малом театре и снималась во многих кинокартинах. Среди ее проектов «Русские люди», «Роковые яйца», «Лес», «Земский доктор» и другие.

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