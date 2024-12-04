70-летний певец Юрий Лоза пожаловался на размер пенсии

Певец Юрий Лоза пожаловался на свою пенсию, так как ее не хватает на жизнь. Музыкант рассказал, что все деньги, начисляемые государством, уходят на оплату коммунальных услуг. И больше у него ничего не остается.

70-летний артист уже несколько лет получает пенсию. При этом он продолжает работать, так как выплаты совсем небольшие. Так как Лоза москвич, ему положена надбавка, но из-за авторских отчислений ему ее не дают.

«Если я заработал своим авторским трудом какие-то деньги, то с меня снимается доплата москвича. Как могут быть связаны эти две совершенно разные категории?» — поделился недовольством певец с NEWS.ru.

Также надбавку Лоза может получать за звание заслуженного артиста России. Но пока ему его не присвоили. При этом Юрий собирал и подавал документы. По его мнению, он заслужил признание своих заслуг.

«Сведущие люди мне сказали, что сразу после Алсу и Инны Маликовой мне дадут [звание]. Но дали только благодарственную грамоту, мол, молодец… А Инна Маликова, чтобы вы понимали, — это администратор третьего состава „Самоцветов“», — рассказал артист.

Ранее Юрий Лоза усомнился в нормальности певицы Аллы Пугачевой.