70-летний певец Андрей Макаревич* устроил скандал в США

70-летний певец Андрей Макаревич* (признан иноагентом на территории РФ) устроил скандал в США. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на личный блог артиста.

Несколько недель назад певец покинул Израиль и улетел в США, где у него запланированы выступления. Однако поездка с самого начала не задалась. Сперва музыкант лишился любимой гитары. Как выяснилось, чтобы пройти с инструментом в самолет, нужно купить для него отдельный билет. По словам знаменитости, в момент регистрации было невозможно это сделать. Вот почему ему пришлось оставить гитару в аэропорту.

Прилетев в США, он отправился на ужин в дорогой ресторан, в котором его возмутило обслуживание. По словам певца, ему принесли «передержанный огромный кусок мяса». О произошедшем он решил рассказать хозяину заведения.

«Просто попросил его не расстраиваться и забыть. Не тут-то было. Пригнали шефа с кухни, он заламывал себе руки, плакал, просил прощения. Мне стало неловко», — высказался Андрей.

В итоге артисту принесли «какой-то немыслимый десерт» в качестве извинения.

Ранее сообщалось о том, что Андрей отказался прилететь в Россию на похороны друга, умершего от рака. Подробности смотрите в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ