112: у 90-летнего режиссера Александра Митты обнаружили рак почки

В начале июля известный российский режиссер и артист Александр Митта был госпитализирован в Москве. Ему стало плохо во время завтрака: онемела рука и пропала речь. Пару дней 90-летний мэтр провел в реанимации в тяжелом состоянии. Вчера же появилась информация, что ему стало лучше. Однако, по данным Телеграм-канала 112, это поспешные выводы.

Как сообщил источник, у Александра Наумовича обнаружили серьезное заболевание – рак почки. При этом осложнения из-за метастаз уже перешли на другие внутренние органы. Напомним, что также до этого стало известно, что режиссеру диагностировали деменцию, транзиторную ишемическую атаку, синдром внутренней сонной артерии.

К слову, сын мэтра Евгений до последнего опровергал все сообщения СМИ об ухудшении состояния здоровья отца. Сейчас же он не делает никаких заявлений, поэтому официально нет никаких подтверждений диагнозам Александра Митты.

Ранее стало известно о выписке актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. 84-летннюю звезду перевели в реабилитационный центр. Отметим, что долгое время она провела в тяжелом состоянии в реанимации, но ее родные до верили в лучшее.