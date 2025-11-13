7 лет скитаний, страхов и слез: 24-летняя актриса из сериала «Ландыши» Ника Здорик купила квартиру

Актриса Ника Здорик, которая обрела широкую популярность после съемок в сериале «Ландыши», поделилась радостной новостью. В свои 24 года она купила квартиру в Москве.

Здорик опубликовала в соцсетях короткий ролик с тем, как заходит в праздничном наряде в новое жилье. На видео девушка перерезала красную ленточку, а затем прошлась по квартире, в которой еще следует сделать ремонт.

Под видео она написала небольшое сообщение. В нем актриса призналась, что долгое время ей приходилось переезжать с места на место и терпеть разного рода трудности, связанные с этим.

«Я купила свою квартиру в Москве!!! Нет. Вы не поняли. Сама! В 24 года! Свою! Квартиру! В Москве! Нет, это не просто покупка. Это семь лет скитаний по съемным квартирам. Это семь лет страхов. Слез. Переездов. И вот. Я сделала это. Впереди ремонт и самая счастливая жизнь», — поделилась Ника.

