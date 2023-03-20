69-летняя Любовь Успенская вышла в свет в «кукольном» полупрозрачном платье

Звезда шансона Любовь Успенская постоянно удивляет поклонников необычным и довольно смелым выбором нарядов. Нередко певицу можно увидеть в полупрозрачных вещах, обтягивающих лосинах с вырезами и в платьях с глубоким декольте. Недавно же артистка поразила неожиданной сменой прически и нарочито «кукольным» образом.

Дочь Успенской Татьяна Плаксина выставила в личном блоге небольшое видео с мамой в сценических нарядах. Начинающая вокалистка выбрала для себя легкое платье персикового цвета, дополненное длинными серьгами и босоножками на шпильках. А вот Любовь Залмановна решила удивлять прозрачными тканями и длинными ногами. На ней было нежно розовое платье с юбкой разной длины – спереди короткая, а сзади длинная. При этом волосы были выпрямленные и уложенные не как обычно.

В Сети образ 69-летней исполнительницы многие раскритиковали. По мнению пользователей, Успенская оделась не по возрасту, да и не по моде, так как подобные наряды с длинными подолами уже давно не популярны. Также не поняли поклонники и чересчур открытый верх, где невооруженным взглядом было заметно нижнее белье певицы. Так что в этот раз фанаты отдали «корону» Татьяне Плаксиной в более скромном платье.