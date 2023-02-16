«Я обручилась»: 68-летняя Любовь Успенская впервые заговорила о браке с возлюбленным

Любовь Успенская входит в число тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые с удовольствием делятся новостями о себе. На этот раз певица в эфире «Светской хроники» впервые откровенно рассказала о личной жизни.

Так, артистке далось всех удивить, заявив следующее: «Я обручилась и дала клятву на всю жизнь». Правда, затем выяснилось, что Успенская говорит не про романтические отношения с мужчиной, а про любовь к сцене. Женщина пояснила: она не готова променять шоу-бизнес на семейную жизнь.

«Для семьи нужно особое внимание, умение отдавать себя. Просто так жить и того, чем я занимаюсь, недостаточно для брака. Я постоянно на гастролях, и меня видят в доме раз в месяц, и то случайно», — высказалась артистка.

Также Успенская считает, что сейчас нет ни одного мужчины, способного выдержать ее плотный рабочий график.

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