68-летняя Хакамада оголилась на пляже

68-летняя Ирина Хакамада привыкла смело показывать свои откровенные образы. Стесняться нечего, поскольку она держит свою фигуру в тонусе.

Между отдыхом на пляже и купанием в теплой водичке Ирина устроила пляжную фотосессию. На днях ей удалось сделать снимки в мини-бикини в Тайланде. Сюда она прилетела, поскольку не любит холода, пишет Woman.ru.

«Улыбнись Вселенной, она улыбнётся тебе в ответ…», — раскрыла свои мысли Ирина.

Интернет-пользователи не смогли упустить момент и прокомментировали новые кадры. Оказалось, что они считают Хакамаду примером для подражания. Отмечая стройность фигуры, подписчики написали много положительных слов.

Также на фото видны татуировки Хакамады. Как утверждала знаменитость, они не являются простыми рисунками, а имеют глубокий смысл, служат ей помощником при возникновении проблем в жизни. На правой руке Ирины изображено дерево весенней сакуры, на торсе виднеются бабочки и ветки растений, а на плече — иероглиф, означающий «жизнь».

Напомним, что Ирине Хакамаде помогают поддерживать форму прогулки пешком, йога, пилатес и плавание. Также она не ест после семи вечера.

Ранее мы писали, что 41-летнюю Ксению Собчак высмеяли за фото в бикини.