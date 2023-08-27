«Облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха»: Хакамада рассказала, как ее дочь поборола лейкоз

Политический деятель Ирина Хакамада родила дочку Машу в 1997 году. Еще до появления ребенка на свет стало известно, что у него будет синдром Дауна. А через семь лет семье пришлось столкнуться со страшной проблемой — у «особенной» девочки нашли онкологию, передает StarHit.

Первое время после рождения дочери Хакамада не хотела рассказывать о ней. Автор мотивационных тренингов боялась, что общество будет представлять серьезную угрозу для ребенка с синдромом Дауна. Однако потом мать решила, что не будет скрывать Машу и начала брать ее на различные мероприятия. Тогда же Ирина поняла, что девочка хорошо развита во многих аспектах: она хорошо танцует, играет на сцене и очень любит общаться. Поэтому знаменитость решила, что не будет мешать дочери наслаждаться жизнью.

Известие, потрясшее всех, пришло во время одной из предвыборных гонок в 2004 году. Хакамада вместе с мужем Владимиром Сиротским узнала, что у девочки онкология. Тем не менее политический деятель не хотела оставлять карьеру. Супруг поддержал Ирину. По его мнению, в семье не было бы согласия, если бы жена перестала самореализовываться. Кроме того, Хакамада черпала энергию из борьбы за пост президента страны, которая помогала ей бороться за жизнь дочери.

Терапия заняла несколько лет, однако ни Маша, ни ее звездная мам не сломались под тяжестью навалившихся проблем. Девочка во время лечения изменилась до неузнаваемости, но победила болезнь.

«Маша, кстати, крутая была донельзя. Мы ее выписали, еще два года она лечилась, нужно было пить гормональные таблетки, она облысела, растолстела, стала похожа на буддийского монаха», — рассказала Хакамада.

Ранее автор мотивационных тренингов показала истинную себя после смерти четвертого мужа. Она перестала заморачиваться с укладкой и делать макияж.