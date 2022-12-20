67-летняя Лариса Долина спелась с новым молодым красавцем

Лариса Долина изо всех сил старается продлить свою молодость при помощи косметических процедур и современных нарядов. И, несмотря на возраст, певица действительно до сих пор пользуется мужским вниманием. Правда, сердце ее уже долгое время свободно.

Последним супругом артистки был Илья Спицын, с которым она прожила в браке 18 лет. Мужчина был на 13 лет младше Долиной, но их это нисколько не смущало. Когда наступил кризис в их отношениях, перетекший в развод, певица тяжело переживала все эти происходящие в ее жизни перемены. Но сейчас Лариса Александровна уже восстановилась и во всю погрузилась в работу. Причем в последнее время она записывает много дуэтов, для которых выбирает молодых красавцев-вокалистов.

На этот раз спеть вместе с известной эстрадной артисткой посчастливилось звезде сериала «Универ» Стасу Ярушину. Вместе они исполнили трек «Я один», в котором Лариса Долина воспела любовь с молодым мужчиной. В тексте говорится о чувствах певицы, как она нашла утешение в объятиях другого после разорвавшегося романа. Также она упоминает, что хочет дать любви второй шанс. «Ведь столько лет прошло, но я помню твое тепло, вижу твой взгляд, вижу, что рад, рад мне» - признается Долина в композиции.

Напомним, что не так давно Лариса Александровна, известная скандалами с молодыми артистами, вдруг решила записать совместный трек с блогером Давидом Манукяном, больше известным под псевдонимом Дава. Долина рассказала, что ей понравился тот материал, что ей был предложен, и поэтому она согласилась на дуэт. При этом певица оказалась удовлетворена сотрудничеством с Давой. По ее словам, он наконец-то запел, причем сделал это неплохо.