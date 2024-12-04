66-летняя звезда «Кадетства» планирует уйти в монастырь

Звезда «Кадетства» Вадим Андреев признался, что может уйти в монастырь. Его слова приводит Леди Mail.

Как рассказал 66-летний артист, он намерен уйти в монастырь в случае смерти супруги.

«Если Гали, не дай Бог, первой не станет, у меня дорога одна — в монастырь», — поделился Андреев.

Вадим Андреев состоит в браке с Галиной с 1977 года. Его жена, будучи студенткой пищевого вуза, работала в НИИ у дяди Андреева. Их знакомство произошло в гостях у родственника. Через год после свадьбы у новоиспеченных супругов родился первенец, сын Андрей. В 2013-м их семья пополнилась внучкой Софьей.

Актер прославился благодаря ролям в сериалах «Кадетство», «Шакал» и фильме «У матросов нет вопросов».

Ранее Вадим Андреев объяснил, почему решил обвенчаться с женой.

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