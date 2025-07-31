66-летняя телеведущая Лариса Гузеева снялась для обложки глянца без бровей

Телеведущая Лариса Гузеева снялась в необычном образе для обложки глянцевого журнала «СОБАКА». Фотографу артистка позировала без бровей и с осветленными волосами у лица.

Для съемки Гузеевой подобрали разные наряды. Например, она примерила на себя объемное черное пальто и кружевные перчатки. А другой образ звезды «Давай поженимся» состоял из вельветового жакета золотого цвета и большого количества жемчужных нитей.

Отметим, что Лариса Андреевна уже интриговала поклонников кадрами с фотосессии. Тогда многие не поняли задумку и раскритиковали ее из-за отсутствия бровей. Уже в интервью журналу Гузеева призналась, что сама часто недовольна своей внешностью, поэтому, не скрывая, пользуется фотошопом.

«Мне тяжело. Мне некрасиво то, что я вижу в зеркале с утра. В сетях себя безбожно фотошоплю, все убираю. А почему нет? Это мое личное дело. Я беру пальчик, беру программу, все стираю. Я не вижу никакой милоты в старости», - рассказала телеведущая.

По словам 66-летней артистки, она давно задумывается о пластике, но почему-то останавливает себя. Сейчас она считает, что ей некого удивлять своей красотой, поэтому редактирует себя лишь на фото, а не в реальной жизни.

Ранее Лариса Гузеева рассказала о симпатии к молодому актеру.