66-летний народный артист России Юрий Стоянов попал в больницу

Актер Юрий Стоянов оказался в одной из столичных больниц из-за проблем со здоровьем. Народный артист России пожаловался на головные боли. Врачи рекомендовали звездному пациенту изменить образ жизни, передает Telegram-канал Baza.

Стоянов обратился за медицинской помощью утром 4 сентября. Его доставили в больницу после жалоб на головные боли. Врачи осмотрели народного артиста России и диагностировали у него гипертоническую болезнь с высоким риском развития осложнений. В рамках лечения актеру предстоит регулярно принимать медикаментозные препараты.

Кроме курса таблеток, врачи посоветовали 66-летнему Стоянову изменить образ жизни, чтобы точно поправить здоровье. Возможно, артисту придется отказаться от пагубной привычки курить. В одном из интервью артист говорил, что может отказаться от сигарет только по медицинским показаниям.

Ранее стало известно, что в Москве госпитализировали телеведущего Николая Дроздова. Он провел несколько дней в больнице после операции. Решение о хирургическом вмешательстве было принято по результатам анализов. Уровень холестерина в крови у телеведущего оказался крайне высоким. Перед операцией Дроздову предложили сделать общий наркоз, но тот отказался. Звездный пациент посчитал, что в его годы это может быть опасно. После экстренного лечения телеведущий рассказал о состоянии. По словам доктора биологических наук, он стал чувствовать себя лучше.