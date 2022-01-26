Опять холостой! Игорь Саруханов развелся в шестой раз
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Фото: Lev Ilyin/Global Look Press
Музыкант отметил, что с экс-супругой Татьяной Костычевой, которая младше него на 19 лет, они остались друзьями ради дочерей. Не стали бывшие возлюбленные делить и имущество.
«Мы с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в интеллигентном и дружеском разводе. Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви, ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая...» — приводит слова музыканта StarHit.
Музыкант сейчас не стремиться заводить новые отношения, он хочет сосредоточиться на музыке и воспитании дочерей. По словам Саруханова, он, конечно, хотел бы еще и сына, но из-за возраста беспокоится, что не потянет еще одного ребенка. «Надо же с ним заниматься: бегать, ходить, прыгать, чтобы не терять статус папы», — сказал артист в программе Пятого канала «Светская хроника».
Исполнитель гордится обеими своими дочками и очень сильно их любит. Дочь Розалия — мягенькая, такая хорошенькая! Очень умная, рассудительная. Старшая Люба занимается бальными танцами, играет на фортепиано», — нежно отзывается о дочерях Игорь Саруханов.
Напомним, у Саруханова было пять жен, но только от последней Татьяны у него родились дети. Первая жена была цирковой артисткой, с ней музыкант прожил только два года и подал на развод. Затем на гастролях с группой «Цветы» он познакомился с девушкой Ниной, они поженились и даже планировали детей, но за 5 лет совместной жизни так и не завели их. Третьей женой музыканта стала солистка цыганского ансамбля Анжела, а в 1992 году он женился на украинском модельере Лене Ленской. Пятой женой Игоря стала балерина и актриса Екатерина Голубева-Польди.
Фото: GlobalLookPress