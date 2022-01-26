Опять холостой! Игорь Саруханов развелся в шестой раз

Музыкант отметил, что с экс-супругой Татьяной Костычевой, которая младше него на 19 лет, они остались друзьями ради дочерей. Не стали бывшие возлюбленные делить и имущество.

«Мы с женой уже давно в разводе, так вышло. Но в интеллигентном и дружеском разводе. Когда ты в приподнятом чувстве, ощущении любви, ты любим, ты любишь, другие стихи пишутся. Другое состояние, музыка другая...» — приводит слова музыканта StarHit.